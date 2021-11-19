Fatih Altaylı’dan AKP’li Cahit Özkan’a: Beceriksizliklerinin bedelini harakiri yaparak ödemelerini beklemiyoruz, bizi aptal yerine koymasınlar yeter

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, dolar karşısında Japon yeni ile Türk lirasını karşılaştıran AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'a tepki gösterdiği bugünkü yazısında, “Biz bizim siyasetçilerden beceriksizliklerin bedelini harakiri yaparak ödemelerini falan beklemiyoruz. Bizi aptal yerine koymasınlar yeter. Gerisine sonra bakarız. Tamam mı!” dedi.

"Cahillerle ya da cahil taklidi yapanlarla mücadele hayli zordur. Konuları öylesine saçma, öylesine akıldan ve izandan uzak bir şekilde ele alırlar ki, yanıt bile veremezsiniz. O düzeyde yanıt vermek bile mümkün değildir çünkü. Bunun son örneği Japon yeni, Türk lirası karşılaştırması" diyen Altaylı, AKP’li Özkan’ın ismini anmadan kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Bir Amerikan doları 11,5 Türk lirasına denk gelmeye başlayınca, Türk ekonomisinin güçlü olduğunu cühelaya kanıtlamak isteyen cahiller, “Bakın bir 110 Japon yeni 1 dolar ediyor. Paraları bizden daha değersiz. Ama Japonlar ekonomimiz kötü demiyor” diyerek 70 üzerinde IQ’ya sahip herkesin zekasıyla dalga geçmeye başladılar."

Devamında, Japonya'nın ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Yani işin özü şu. Biz bizim siyasetçilerden beceriksizliklerin bedelini harakiri yaparak ödemelerini falan beklemiyoruz. Bizi aptal yerine koymasınlar yeter. Gerisine sonra bakarız. Tamam mı!" diye yazdı.

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AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dolar karşısında hızla eriyen Türk Lirası ile Japon ekonomisini kıyaslamış; “Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Şu anda 2002’den bugüne her alanda yatırımlar yapmış, sanayi ülkesi haline gelmiş, 35 milyar dolarlık ihracatını 210 milyarın üzerine çıkarmış Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ekonomi ile ilgili değerlendirme yapmak isteyenlere soruyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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