Fatih Altaylı'dan Ahmet Hakan'a: Halk TV, CNN Türk’ü geçecek gibi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ve Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın arasındaki 'CNN Türk'ün reytingleri' polemiği devam ediyor. Altaylı köşesinden Hakan'a, "Halk TV, CNN Türk’ü geçecek gibi. Sana söylememişler belki ama senin rakibin Halk TV" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Ahmet Hakan kardeşim, dün yazdıklarımı hazmettin mi? Ettiysen devam edelim. Bak güzel kardeşim. Hürriyet’in yayın yönetmenisin ama anladığım kadarı ile grubun amiral sandalında başkürekçi olarak CNN Türk’ten de kendini sorumlu hissediyorsun herhalde. O zaman sana acı haberi vereyim, bırak önündeki Habertürk’ü, sen önce arkadan gelen rakibine geçilmemeye çalış. Sana söylememişler belki ama senin rakibin Halk TV. Halk TV şu an ensenize binmiş vaziyette ve trend böyle devam ederse pek yakında sizin CNN’i geçebilecek gibi duruyor.Şaka yapmıyorum." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

TİAK daha kesinleşmiş rakamları yayınlamadı ama dün oturup günlük raporlardan yola çıkarak bir hesap çıkarttım.

Şubat ayında tüm günde “yüksek eğitimli” ve “yüksek gelirli” olduğu için senin çok sevdiğin AB grubunda Halk TV sizi neredeyse geçiyormuş.

Kıl payı farkla arkanızda kalmış.

Senin CNN Türk Şubat ayında AB grubunda tüm günde 1.53 izlenme payı elde etmiş.

Halk TV ise hemen dibinize gelmiş ve 1.5 izlenme payı yakalamış.

O yüzden gözün arkada olsun.

Son düzlükte Halk TV gelip üzerinizden geçmesin!

NOT: Şubat ayında AB grubunda Habertürk 24 kez CNN ve NTV’nin önünde yer almış. 2 kez CNN, 4 kez de NTV rakiplerinin önüne geçmiş. Tüm kişilerde ise Habertürk 12 kez 1. olmuş. CNN 8, NTV ise 9.

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