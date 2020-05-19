Fatih Altaylı: Cihat Yaycı istifa ederek hata etti, FETÖ taktiğine boyun eğdi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etmesine ilişkin, "Bence hata etti. FETÖ taktiğine boyun eğdi." yorumunu yaptı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın imzasıyla görevden alınan Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti

Altaylı, "Dün sabah Tümamiral Cihat Yaycı’yı yazdık, adam öğlene kalmadan istifa etti. 'Onurumla oynandı. Kalamazdım' demiş. Bence hata etti. FETÖ taktiğine boyun eğdi. The Cemaat’in bildik yöntemidir bu. İnsanları öyle bir hale getirmeye çalışırlar ki, mecbur kalsın, “Allah belanızı versin” diye lanet okuyup istifa etsin. Kriptolarıyla, açık elemanları ile öyle bir saldırırlar ki, başka çaren kalmadı sanırsın. The Cemaat’in bu taktiğine karşı en iyi taktik 'direnmektir." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Cihat Yaycı’nın istifası belki onurunu kurtarmış gibi görünür ama memleketi kurtarmaz.

Oysa Yaycı ne badireler atlatıp bugünlere gelmiş bir komutan. Müyesser Yıldız’ın 20.11.2017 günü yayınlanan 'NATO Skandalı’nın gizli kahramanı kim?' başlıklı yazısı bize bu konuda biraz ışık tutabilir belki. Skandal dediği, NATO tatbikatı sırasında Atatürk ve R. Tayyip Erdoğan’ın hedefe koyulması ve bu rezaleti ortaya çıkaran FETÖ kumpası mağduru Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt. Müyesser Yıldız, Ebru Binbaşı’nın ordudan atılmak üzere iken son anda kurtulduğunu ve söz konusu tatbikata kendisini görevli olarak yollayan kişinin Tümamiral Cihat Yaycı olduğunu yazmış. Sonra da Cihat Yaycı’yı anlatmış Yıldız:

'... (Yaycı’nın) bir ara FETÖ’cü yapılanmada yer aldığı ancak sonradan ayrılıp onlara karşı en büyük mücadeleyi verdiği öne sürüldü. Bu arada Tuncay Opçin başta olmak üzere FETÖ’cüler onu hedef alırken, bir gizli tanık da Yaycı’nın FETÖ mensubu olabileceğini iddia etti.' Müyesser Yıldız daha sonra şu bilgiyi de paylaşıyor: 'Yaycı’nın 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve 27 Ekim’de müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem’in kayınbiraderi olduğu biliniyor. Ve dahi Yaycı’nın Erdoğan’a çok yakın bir isim olduğu da konuşuluyor.' Yani durum hayli girift. Bizim iki kadın yazarımıza göre ise Tümamiral Yaycı “Ordu içindeki hiyerarşiye uymadığı, bazı medya mensupları ile fazla içli dışlı olduğu, kendi PR’ını yaptığı” için üst kademede rahatsızlık yaratmış ve görevden alınmış. Elbette görünürdeki neden budur. Kurt kuzuyu kapmak isteyince bahane mi yok!" ifadesini kullandı.

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