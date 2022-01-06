Fatih Altaylı: CHP yönetiminin acil olarak alması gereken bir önlem var

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, “CHP’de bir hastalık var” dedi, partilileri “desteksiz atmakla” eleştirdi.

"CHP yönetiminin acil olarak alması gereken bir önlem var. Partili milletvekillerinin ve parti adına konuştuğu düşünülen isimleri bir miktar sorumlu davranmaya zorlamak. Çünkü CHP’de bir hastalık var. Bu hastalık daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nda da vardı ama artık bunu yapmıyor. Ama partinin geri kalanı bu hastalıktan mustarip. Hastalığın adı desteksiz atmak” diyen Altaylı, devamında şunları kaydetti:

“Toplumun bir kesimi tarafında yapılan dedikoduları, yakıştırmaları gerçekliğini doğru düzgün araştırmadan, belgeye dayandırmadan çıkıp kamuoyu önünde söylemek, sonra da belgesi istendiğinde madara olmak. Demiyorum ki, bu söylenenlerin tümü yanlış ve dedikodudan ibaret. Doğru da olabilir. Ama bir siyasetçi, kürsüden kendisini ve partisini bağlayacak bir şey söylüyorsa bunu belgelemeli, kanıtlayabilmeli. Karşı taraf tam tersini söylediğinde apışıp kalmamalı.

Ne yazık ki, CHP’li vekillerde son dönemde söyleyip kanıtlamamak bir özellik haline geldi ve tüm muhalefete zarar verecek boyuta ulaştı. Bu eleştirime karşı “Karşı taraf da aynı şeyi hatta beteri yapıyor” diyecek olanlar çıkacaktır. Doğrudur. Yapıyordur. Ama siz zaten karşı tarafı eleştirmiyor musunuz!”

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