Fatih Altaylı: Çalışanlar, doğru olmayan veriler nedeniyle gereken zamları alamıyor; milyonlarca vatandaş TÜİK yöneticilerine dava açmalı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, TÜİK'in "Türkiye'nin en güvenilmez kurumu" olduğunu savunurken, TÜİK'in verileri yüzünden hak kaybına uğrayan vatandaşların dava açmaları gerektiğini, CHP'nin de bu davalara ilişkin hukuki altyapı oluşturması gerektiğini söyledi.

"CHP’nin hatası çürümüş, bitmiş, saygınlığı sıfırın bile altına inmiş ya da indirilmiş bir kurumu bu kadar ciddiye alması ve savaş açması" diyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa bana göre yapılması gereken, vatandaşların TÜİK’ten hukuk yolu ile yargı yolu ile hesap sorması. Çünkü TÜİK’in siyasetin emri ile oluşturulmuş gerçek dışı istatistik verileri ve özellikle de enflasyon rakamları, doğrudan doğruya vatandaşın hak kaybı ile sonuçlanıyor. Milyonlarca çalışan, TÜİK’in doğru olmayan verileri nedeniyle fakirleşiyor, alması gereken ücret zamlarını alamıyor.

Gerçek dışı bilgi üreterek, vatandaşın hak kayıplarına uğratmanın bir bedeli, yasal bir karşılığı olmalı. Bu yüzden de bana göre yapılması gereken TÜİK’e böyle bir savaş açmak değil, TÜİK yöneticilerine karşı görevi ihmal ve kasıtlı olarak yanlış bilgi üretmekten dava açılmalı. Yüz binlerce, hatta milyonlarca vatandaş TÜİK yöneticilerine böyle bir dava açsın.

Ana muhalefet partisi de gidip, hiçbir etkinliği, hiçbir yetkinliği olmayan yöneticilerle görüşmeye çalışacağına, böyle bir davanın hukuki altyapısını oluşturmaya çalışsın, bunun için gerekirse sendikalarla ve barolarla birlikte hareket etsin.

Bakın bakalım aldıkları talimatlar doğrultusunda gerçek dışı veri üretenler o zaman bunu yapmaya cesaret edebilirler mi!

Diyeceksiniz ki, 'Böyle bir dönemde bu dava nasıl kazanılır?' Merak etmeyin. Bu dava biraz uzun sürer. "

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