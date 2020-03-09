Fatih Altaylı: Burhan Kuzu yargılansın

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Görevini kötüye kullanarak bir uyuşturucu kaçakçısının ve cinayete azmettirme zanlısının serbest bırakılmasını sağladığı, yargıya baskı yaptığı, yargıyı etkilediği yargı mensuplarının verdiği ifadelerle sabit olan bu vatandaşımızın soruşturması hakkında niye şu ana kadar somut bir ilerleme yok? 'Burhan Kuzu yargılansın' diyorum" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Her ahval ve şeraitte hükümeti destekleyen medya, gazetecilerin tutuklanması ile ilgili 'Açık bir suç işlediler. Tabii ki tutuklanacaklar' diye bağırıyor. Anlamadıkları şu. Yargılanmasınlar diyen yok. En azından ben demiyorum. Ama tutuksuz yargılanmalarının önünde bir engel yok.

Tutuksuz yargılanabilirler. Ben ise çok bir suç işlediği sabit bir başkasına adaletin kılıcının niye dokunmadığını ya da en azından teraziye niye oturtulmadığını merak ediyorum.

O kişinin adı Burhan Kuzu. Görevini kötüye kullanarak bir uyuşturucu kaçakçısının ve cinayete azmettirme zanlısının serbest bırakılmasını sağladığı, yargıya baskı yaptığı, yargıyı etkilediği yargı mensuplarının verdiği ifadelerle sabit olan bu vatandaşımızın soruşturması hakkında niye şu ana kadar somut bir ilerleme yok? Burhan Kuzu yargılansın diyorum. Tutuklu yargılansın demiyorum!" ifadesini kullandı.

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