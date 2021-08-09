Fatih Altaylı: Burhan Kuzu yalanladıkça battı, battıkça yalana daha çok sarıldı ama kendisine hiçbir şey olmadı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen İran asıllı Naci Zindaşti'nin uyuşturucu kaçakçılığı, çoklu cinayete azmettirme gibi suçlardan arandığını belirterek, "Ancak yakalanmasının ardından avukatlarının tutuklanmaya yaptığı itiraz sonrasında 18 Ekim’de çıkarıldığı mahkeme tarafından “garip” bir biçimde serbest bırakıldı. Durum ilginçti ama ne yazık ki, Türk medyasında kimsenin ilgisini çekmiyordu. Bir tek bendeniz konuyu araştırmaya başladım. Ve bir süre sonra çok ilginç bulgulara ulaştım.

Zindaşti’nin serbest bırakılması için çok bildik bir AK Partili siyasetçi devreye girmişti. TBMM Anayasa Komisyonluğu Başkanlığı da yapmış ve kendini Başkanlık sisteminin fikri mimarı olarak gören Prof. Burhan Kuzu, siyasi gücünü kullanarak hakim Cevdet Özcan’a baskı yapmış ve Zindaşti’nin serbest bırakılmasını sağlamıştı." diye yazdı.

AKP'li Burhan Kuzu'nun yalanlamasına karşın Zindaşti'yle birlikte yemek yedikleri fotoğrafların ortaya çıktığına vurgu yapan Altaylı, "Kuzu yalanladıkça battı. Battıkça yalana daha çok sarıldı. Ama kendisine hiçbir şey olmadı. Öyle ki, devletin elindeki delilli, belgeli tüm bu iddialara rağmen devletteki görevlerini sürdürdü.

Bu arada Hakim Cevdet Özcan’ın önce görev yeri değiştirildi sonra hakkında rüşvetten dava açıldı. Burhan Kuzu ile ilgili de önce uzun bir sessizlik dönemi yaşandı, sonrasında da nüfuz ticareti ve yargıya müdahale suçundan dava açıldı (Devletteki görevleri sürerken). 8 Eylül 2020 günü yapılan ilk duruşmaya Burhan Kuzu “sağlık gerekçesi” ile katılmadı. Duruşma 19 Ocak 2021’e ertelendi. Ama hiçbir zaman yapılamadı.

Çünkü Burhan Kuzu’nun 1 Kasım 2020 günü COVID-19 nedeniyle öldüğü açıklandı. Şimdi Sedat Peker, Kuzu’nun Zindaşti’nin hasmı ve bir başka uyuşturucu kaçakçısı Orhan Üngan’ın da kirli işlerine siyasi nüfuzunu kullanarak destek olması gibi çok önemli bir iddiayı ortaya attı ve “Bunu bilen sadece 5 kişi var” diyor.

Ne yazık ki, Burhan Kuzu 10 ay önce öldü. Keşke o 5 kişiden herhangi birinin ölümünden önce konuşsaydı. Gerçi bir şey değişir miydi ondan da emin değilim." ifadelerini kullandı.

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