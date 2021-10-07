Fatih Altaylı, bu yıl da Formula 1'de hakemlik yapacak

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bu hafta İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde hakem olarak görev almaya başladığını yazdı.

9 Ekim tarihinde sıralama turlarının 10 Ekim'de de yarışın yapılacağı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde hakem olarak yer aldığını belirten Altaylı, "Bugün bir kez daha Formula 1’deki hakemlik görevime başladım. Bu yüzden 4 gün boyunca yazılarımda ufak tefek aksamalar olursa kusura bakmayın. İstanbul Park misafirlerini karşılamaya hazır. Artık çevre yolları yapıldığı için trafik ilk yıllardaki gibi bir felakete dönüşmeyecek. Hem TEM hem de Kuzey Marmara otoyolu İstanbulpark’a bağlandı. Gidiş geliş çok rahat. Elbette yarış günü biraz sıkışıklık olacak ama eskisi gibi kilitlenme olmayacak. En azından yol yüzünden olmayacak. Takımlar geldiler, garajlarını kurdular. Pilotların birkaçı geldi kalanlar da bugün ve yarın gelmeye başlayacaklar. Hava şimdilik fena değil ama yarış hafta sonu, çok şiddetli olmayan yağmur bekleniyor.

Bilet fiyatlarından şikayet var. Doğru ucuz değil ama bunun nedeni Türk Lirasının çok değer kaybetmiş olması. Bir euro 10 TL olunca ne yazık ki bilet fiyatı da bir Türk vatandaşı için yüksek oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere devlet üzerine düşeni çok iyi yapmış görünüyor. Pist geçen yıla oranla çok daha iyi durumda. Eğer bilet alacak imkanınız var ise bence gelin. Bekleriz" ifadelerini kullandı.

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