Fatih Altaylı: Bu Vahabi alçaklardan başka ne bekliyordunuz ki; kış dediğim kışlık yapar

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Suudi Arabistan'ın Suriye'de çoğunlukla Türkiye’nin 'PKK’nın uzantısı’ olarak nitelediği YPG'nin ana unsur olduğu SDG'nin kontrolünde bulunan yıkılmış yerlerin onarılması için 100 milyon dolar bağışlamasına ilişkin olarak değerlendirmede bulundu.

Altaylı "Suudi Arabistan denilen ülke ile de Suriye’de ortak bir politika güdüyorduk. Ve şimdi Suudiler PKK’ya, ya da YPG postuna bürünmüş PKK’ya yüz milyonlarca dolar yardım yapmaya başladılar diye “Şaşırmış” gibi yapıyoruz" dedi.

Altaylı, "Bu Vahabi alçaklardan başka ne bekliyordunuz ki! 150 yıllık Türk düşmanlığını bıraktıklarını mı! Açıkçası Suudilerin bu davranışları pek de ağırıma gitmiyor. Kış dediğim kışlık yapar" ifadesini kullandı.