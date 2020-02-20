Fatih Altaylı: Bu kulüpleri hangi salak satın alır

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni nesil spor yazarlarının futbol yazarlarının futbol dışında bilgili olmadıklarını ve futbol ekonomisi hakkında da fikirleri olmadığını yazdı.

Altaylı, Sağdan soldan duydukları beylik birkaç cümle dışında bu konu ile ilgili laf söyleyebilecek olanları yok denecek kadar az. Yaşı artık pek genç olmasa da yeni nesil diyebileceğimiz bu yazarlardan genelde beğendiğim birisi dün 'Kulüplerimiz satılacak' demiş. Güldüm. Keşke haklı olsa ve keşke kulüplerimiz satılsa." görüşünü savundu.

Altaylı yazısında şunları kaydettiç

Daha doğrusu satılsaydı ya da satılabilecek durumda olsaydı.

Gelin size en büyük dört kulübümüzün piyasa değerlerini söyleyeyim:

Galatasaray: 1 milyar 987 milyon TL

Fenerbahçe: 1 milyar 770 milyon TL

Trabzonspor: 1 milyar 678 milyon TL.

Beşiktaş: 783 milyon TL

Borsada işlem gören hisse değerleri üzerinden kulüplerimizin fiyatı bu.

Peki bu kulüplerimizin borç miktarları ne?

Kulüplerin resmi açıklamalarına göre

Trabzonspor’un borcu 900 milyon TL.

Galatasaray’ın toplam borcu yönetime göre 1.4 bana göre ise 2.1 milyar TL .

Fenerbahçe’nin 3.7 milyar TL.

Beşiktaş’ın ise 1.9 milyar TL.

Bunlar konsolide borçlar.

Yani futbolun sahibi AŞ’ler ile AŞ’nin imtiyazlı ortağı spor kulübü derneklerinin borcu.

Derneklerin AŞ’lere olan borçları ödeme kapasitesi olmadığına göre, derneklerden alacaklar aslında “tahsili gayrı kabil alacak” sınıfında.

Ve bu kulüplerin tamamı her yıl düzenli olarak zarar üretemeye de devam ediyorlar.

Yani borçlar azalmıyor, artıyor.

Yani spor yazarı genç kardeşim çok iyimser.

Bu kulüpler satılmaz.

Bu kulüplere ancak bankalar el koyar.

Dernekler de borçlu kalır.

Galatasaray üzerinden bir örnek vermek gerekirse, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin kaydı açık 10 bir üyesi olduğu varsayılırsa her üyeye 60-70 bin TL borç kalır.

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