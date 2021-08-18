Fatih Altaylı: Bu göç, cemaatler ve tarikatlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını görenlerin son silahı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, son dönemde Afganistan'dan da gelen sığınmacılarla birlikte yeniden tartışılan göç meselesiyle ilgili olarak, "Cemaatler ve tarikatlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını görenlerin son silahı bu göç. Bunu destekleyenler ise bu güçlerin iç uzantıları" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Biz 'bu göçmen dalgası normal değil' diyerek itiraz ettikçe, ABD Ordusu’nun 'Göç’ün bir silah olarak kullanılması' başlıklı tezini gösterip Türkiye’ye yönelik göç dalgasının arkasındaki niyeti sergiledikçe 'Taliban kafalılar' ve 'Sol kafasızlar' ortak bir biçimde bizi 'faşist' diye nitelemeye devam ediyorlar" dedi.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Oysa kendi düşüncesi dışındaki düşünceleri faşist diye yaftalayanlardır asıl faşistler. Oysa bizim tek düşündüğümüz ülkemizin ve evlatlarımızın geleceği.

Göç yolu ile Türkiye’nin dokusunun bozulmak istendiğini, yıllardır Kürt-Türk çatışmasına bu milletin sağduyusunun izin vermediğini, cemaatler ve tarikatlar eli ile bile bu ülkenin karıştırılamadığını görenlerin son silahı bu göç.

Türkiye’yi ancak bu yolla destabilize edeceklerini görüyorlar ve bu göçü üzerimize yönlendiriyorlar.

Bunu destekleyenler ise bu güçlerin iç uzantıları. Fondaşlar, ulus millet karşıtları, köle tüccarları ve ahmaklar.

Bize faşist diyenlere bir tek söz söyleyeyim. Ey ahmak sürüsü. Stalingrad’a saldıran Hitler ordusu mu faşistti yoksa Stalingrad’ı canı pahasına savunan Ruslar mı!

Biz bir saldırıya karşı ülkemizi savunuyoruz. Bugün fikren. Yarın nasıl gerekirse öyle. Siz ise tüm aptallığınızla bu ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz. Tabii eğer satılmışlığınızla değilse!"

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