Fatih Altaylı: Bizim yerimiz sabittir, tonumuz değişir ama durduğumuz yer değişmez, sizin gibi oradan oraya dönmeyiz

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medyada hakkında bir trol grubu tarafından “Altaylı fikir değiştirdi” şeklinde bir söyleminin çıkarıldığını belirttiği bugünkü yazısında, “Bizim yerimiz sabittir, tonumuz değişir ama durduğumuz yer değişmez, sizin gibi oradan oraya dönmeyiz” diye yazdı.

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2013 yılında Atatürk Havalimanı’nın kapatılacağına ilişkin yaptığı röportajında neler konuşulduğunu hatırlattı.

“Başbakan Erdoğan da Atatürk Havalimanı’nın arazisinin yeşil alan olarak korunacağını, buraya inşaat izni verilmesinin söz konusu olmadığını söylüyor. Ben de bu konuda söz vermesini istiyorum. O da ‘Söz’ diyor. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün ne diyorsam o gün de aynı şeyi söylüyorum. Bugün de inşaat yapılsın demiyorum, park yapılmasın da demiyorum. Dediğim şu. Millet bahçesi yapın ama pistleri yok etmeyin, gün gelir lazım olur. Deprem olur, savaş olur, geçen sene olduğu gibi kar olur, İstanbul’da bakanlar özel uçaklarını indirecek yer bulamaz. Pistleri koruyun diyorum. O gün de orayı ranttan, açgözlü müteahhitlerden, TOKİ’den korumaya çalışıyorum, bugün de” diyen Altaylı, devamında röportajın detaylarını aktardı. Altaylı, yazısında şunları kaydetti:

“Yani anlayacağınız arkadaşlar, bizim yerimiz sabittir. Tonumuz değişir ama durduğumuz yer, hayata baktığımız yer değişmez. Sizin gibi oradan oraya dönmeyiz. Biz sabitiz, siz müteharrik...”

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