Fatih Altaylı’dan Atatürk Havalimanı tepkisi: Kıracaklar ki, Allah muhafaza iktidar falan değişirse, yeni cici havalimanları bırakılıp da buraya geri dönülmesin

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Atatürk Havalimanı’nda başlayan yıkıma tepki gösterdi; “12 milyon metrekareyi aşkın arazisi var Atatürk Havalimanı’nın. Pistler dışında her yanına ağaç diksen, fidan diksen yeter. Ama yetmiyor. İlla pistleri de kıracaklar. Kıracaklar ki, Allah muhafaza yarın öbür gün iktidar falan değişirse, yeni cici havalimanları bırakılıp da buraya geri dönülmesin, bir alternatif olmasın” diye yazdı.

Bu kış yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde bakanların uçaklarının yeni yapılan İstanbul Havalimanı’na inemeyip Atatürk Havalimanı’na indiğini hatırlatan Altaylı, “Ama kim takar ki… Başladılar yıkmaya. Her biri milyarlarca dolara yapılamayacak pistleri ortadan kaldırıyorlar. Dünyanın en güzel ve en kullanışlı havalimanlarından birinin izi kalmasın, esamisi okunmasın istiyorlar” dedi.

Muhalefete tepki: Niye daha önceden kıyameti koparmadınız?

Altaylı sözlerinin devamında da muhalefeti eleştirdi; "Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladıktan sonra şimdi sözde bir kıyamet koparılıyor. Oraya gideceklermiş de, protesto edeceklermiş de… İyi de perşembenin gelişi çarşambadan belli iken siz neredeydiniz! Niye daha önceden kıyameti koparmadınız? Niye aylar haftalar öncesinden bunu engellemeye çalışmadınız? Niye bu israf rezaletini, bu vandal felaketini başından beri milletin gözüne sokmadınız? Niye hep arkadan kovalıyorsunuz? Niye bir kez de öne geçemiyorsunuz? Niye!" diye yazdı.

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