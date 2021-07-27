Fatih Altaylı: Biz faşistiz, köle tüccarları ise insan hakları savunucusu! Tepemi attırmayın, vallahi küfür ederim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Afganlıların Türkiye’ye göç etmesiyle sığınmacılar hakkında başlayan tartışmalara ilişkin kaleme aldığı “Köle tacirisiniz ulan, köle taciri” başlıklı bugünkü yazısında, bazı eleştirilerde bulundu.

“Bazıları Suriyeli ve Afgan ve bilumum milletten ülkemize gelen göçmenleri savunurken “Bunlar olmasa sanayimiz çöker. Bunlar olmasa tarım biter. Bunlar olmasa enflasyon artar’ diye sözde göçmen taraftarlığı yapıyor ve ‘Misafirlik yeter. Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlayacak şartları oluşturalım’ diyenlere de ‘Faşist’ damgası vurmaya kalkışıyorlar. Niye biliyor musunuz! Çünkü asıl faşist kendileri” diyen Altaylı, Bu köle tacirliğini bize ‘İnsan hakları savunuculuğu’ olarak yutturmaya kalkışıyorlar” dedi.

Sığınmacılarla ilgili, “Bu insanları öncelikle tam bir kayıt altına alın. Gerçekten ekonomik olarak katkı sağlayanları belirleyin ve bunların kayıt içi çalışmalarını ve insanca yaşama haklarını sağlayın. Asalak halde olanları destek vererek kendi ülkelerine yollayın, ülkelerindeki hasarı ortadan kaldırmak ve yaşanabilir hale getirmek için Suriye ile ve dünya ile iş birliği kapıları açın, buna öncülük edin. Suça bulaşanlara karşı müsamaha göstermeyin ve hemen deporte edin. Suriye’yi normalleştirin. İnsanları en büyük acılardan biri olan mülteci konumundan kurtarın. Kalanların çocuklarını eğitmek için organizasyonlar kurun” görüşünü savunan Altaylı, devamına şunları ifade etti:

“Onların derdi ise ‘ucuz işgücü.’ Ve artık bunu utanmadan itiraf etmeye de başladılar. Ama yine de biz faşistiz. Köle tüccarları ise insan hakları savunucusu. Tepemi attırmayın. Vallahi küfür ederim.”

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