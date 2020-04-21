Fatih Altaylı: Bir zamanların amiral gemisi olan Hürriyet şimdinin saltanat kayığı oluyor

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi'nin 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' çalışması kapsamında 'parayla röportaj' tarifesi hazırladığını haberine inanamadığını yazdı. Altaylı, "Türkiye’de hızla tefessüh eden şey medya olunca, galiba en hızlı tefessüh eden de bir zamanların amiral gemisi olan, şimdinin saltanat kayığı oluyor. Haberi duyunca inanamadım. Her açıdan tel tel dökülen Hürriyet’in röportaj sattığını falan duymuştuk ama bunu yapacağına inanamazdım." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Gazete şirketlere yazı yazarak 'Şu kadar para verirseniz sizi en beğenilen şirketler sıralamasına alabiliriz' diyor. Türkiye’nin en kötü, en eleştirilen şirketi olabilirsiniz hiç önemli değil. Basın Hürriyet’e parayı sizi manşetten 'En beğeniler şirket' ilan etsin. 'Hadi bu şirket' de önemseme. 'Kim inanır' de! Sonrasını düşünmek bile felaket. En beğenilen politikacı, en beğenilen belediye başkanı, en beğenilen aday aklınıza ne gelirse. Hapsi satılık. Hele hele iş bazı yerlere giderse. Aman aman aman!" ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin önemli yayınevlerinden Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, Hürriyet Gazetesi'nin 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri' çalışması kapsamında 'parayla röportaj' tarifesi hazırladığını 'Pes' diyerek duyurdu.

TIKLAYIN | Can Yayınları ifşa etti; Hürriyet’ten satılık röportaj!