Fatih Altaylı: Bir yıla kalmaz ekmek 6-7 TL, sokaktaki telefon soran amca kılıklılara sorarsan tek suçlu dış güçler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ekonominin "berbat" olduğunu belirterek, "Eldeki unu ucuza dağıtarak, Türk çiftçisinden 2 bin TL’nin az üzerinde aldığı buğdayı, dışardan 5 bin TL’ye alıp devlet kesesinden sübvanse ederek ekmek fiyatını tutmaya çalışıyorlar.

Buraya da yazayım. Bir yıla kalmaz ekmek 6-7 TL. Sokaktaki telefon soran amca kılıklılara sorarsan, tek suçlu dış güçler. Bakan açık açık “Dış güç falan yok, doları yükselten iç talep” diyor ama Amca’nın fikri değişmiyor. Tutturmuş “Amerika” diye." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, "Korkuyorum" başlıklı yazısına şöyle devam etti; "Beni korkutan hatta korkutmanın ötesinde paniğe sevk eden başka şeyler oluyor bu ülkede.

Birinci sıradaki korku nedenim göçmen meselesi. 7 milyon ne idüğü belirsiz, kim olduğu belirsiz, çoğu ipsiz sapsız adam ülkeme doluşmuş. Hani o “Ecdad ecdad” deyip andıkları dedelerimizin, büyük dedelerimizin kanla alıp bize bıraktığı ülkeye. Emeklimize, çalışanımıza verilmeyen para, edilmeyen hizmet onlara ediliyor.

Korkuyorum. İkinci sıradaki korkum Suriye’de İdlib diye bir bölgede 5 milyon kişi doluşmuş. Tam sınırımızın dibinde. Bunların arasında da sayısı belirsiz cihatçı terörist var. Burnumuzun dibinde bir terörist ambarı. Türkiye’ye girmelerinin önündeki tek engel Esad’ın ve Putin’in sabrı.

Korkuyorum. Ve ABD sınırımızda Yunanistan ile birlikte üs kurdu. Kurulduğu günden beri “Bu üssün hedefi Türkiye” diyorum. Kimse tınmıyor."

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