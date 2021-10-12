2021 Türkiye GP Komiserler Kurulu Üyesi Fatih Altaylı: Bir mucize olmazsa Türkiye, 2022 Formula 1 takviminde olmayacak

2021 Türkiye GP'de Komiserler Kurulu Üyesi olarak görev alan HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'nin bir mucize olmazsa Formula 1 2022 takviminde yer almayacağını yazdı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 16. yarışı geçen pazar günü Türkiye'de gerçekleştirildi. Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın zafere ulaştığı yarışta Fatih Altaylı, Komiserler Kurulu Üyesi olarak görev aldı. "İstanbul Park’ta yapılan 2021 Türkiye Grand Prix’si sportif açıdan oldukça başarılı bir organizasyon oldu" diyen Altaylı, "FiA oldukça memnun. Sadece ödül töreni ile ilgili küçük bir serzenişleri oldu. Pistin geçen yıla oranla çok daha iyi durumda olması, yarışın çekişmeli ama kazasız belasız olması ve Formula 1’in modern tarihinde 13. kez start alan tüm otomobillerin yarışı tamamlamış olması yarışın önemli olayıydı" dedi.

Türkiye'nin bir mucize olmazsa 2022 takviminde yer almayacağını belirten Altaylı şunları kaydetti:

"Yarışseverlere hoşlanmayacakları bir haber vermek gerekirse, 2022 yılında Türkiye takvimde olmayacak. Daha doğrusu bir mucize olmazsa olmayacak. Bu durumun yarışın seyirci organizasyonundaki aksaklıklarla ilgisi yok onu söyleyeyim. Ne yazık ki, bu kez de İstanbul Emniyeti’nin aldığı tüm önlemlere rağmen biraz İstanbul Park yönetiminin, biraz pandeminin, biraz da yarışa otomobilleri ile gelen sürücülerin davranış biçimi nedeniyle ciddi trafik sorunu yaşandı. Bizim yıllar önce yaptığımız projede İstanbul Park’ın 4 girişi olacaktı ama ne yazık ki şu anda tek giriş var ve sıkıntının kaynağı bu. Pistin yıllardır sportif maksatlı kullanılmaması, burada çokça yarış düzenlenmemesi ve seyircinin pisti, pistin de seyirciyi bilmemesi nedeniyle de aksaklıkların yaşandığı bir gerçek. Pist yaşamayınca, haliyle aksaklık yaşanıyor. Pazar günü 120 bine yakın bir yarışsever vardı pistte. Ama bunların bir bölümü ne yazık ki, startı göremedi bile. Bu gibi trafik tıkanıklıkları Monza, İmola gibi eski pistlerde ya da Hungaroring gibi yolları yetersiz pistlerde yaşanıyor ama İstanbul Park, dört bir yanını saran yollarla bunu yaşamayacak kadar iyi bir konumda artık. Ama planlama hatası nedeniyle bu tatsızlık ortaya çıktı. Ve ne yazık ki, bu durum ileride yapılacak yarışlara ilgiyi azaltıyor hep."

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