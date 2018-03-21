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Spor

Fatih Altaylı: Bir Milli Takım forması dizayn etmişler, tam anlamıyla "S.çtım seni, çıkar beni" tarzı...

"Bu kadar mı yaratıcılığınız!"

21 Mart 2018 17:14

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk gazetesindeki köşe yazısında Türkiye A Milli Takım formalarını ele aldı.

Altaylı, Nike'ın duyurduğu Milli Takım formalarını hiç beğenmediğini dile getirirken Nike firmasının tasarımcılarını çok ağır bir şekilde eleştirdi.

İşte Fatih Altaylı'nın yazısı;

Bu formaları elinizle mi çizdiniz başka yerinizle mi?

Şu Nike denilen firmanın tasarımcılarını çok merak ediyorum.

En azından Türkiye’deki ya da Türkiye’ye yönelik ürünlerinin tasarımcılarını.

Ben hayatımda bu kadar zevksiz, bu kadar ilkel, bu kadar çağdışı forma dizaynını dünyanın başka hiçbir ülkesinde görmedim.

Bir Türk Milli Takım forması dizayn etmişler, tam anlamıyla “S.çtım seni, çıkar beni” tarzı.

Yemin ederim, ilkokul öğrencileri arasında bir milli forma dizayn yarışması yapsanız öğrenciler çok daha iyi forma tasarlar.

Modern desen modern değil, klasik desen klasik değil, neoklasik desen o hiç değil.

Ne olduğu belli değil.

Yahu elinde ay ve yıldız gibi stilize etmeye çok müsait iki geometrik şekil ve beyaz ile kırmızı gibi çok iyi iki renk var.

Bunlardan çıkara çıkara bunu mu çıkardın!

Bunu mu çıkarabildin!

Bu kadar mıdır yaratıcılığınız!

Ayıptır yahu. Koskoca bir millete ayıptır.

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