Fatih Altaylı: Bir kibir abidesi gibi yükselen İmamoğlu ekibi eleştirilere yanıt bile vermedi ve o sahilde bir çocuk öldü; bu açık bir cinayettir

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, köşedaşı Esra Boğazyılan'ın İstanbul'un sahil şeridine ilişkin bir süredir dile getirdiği uyarılarının İstanbul Büyükeşhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından dikkate alınmadığını ifade ederek eleştirilerde bulundu.

"Boğaz sahili tarihinde hiç olmadığı kadar denetimsiz ve özensiz biçimde kullanılıyordu. Sahiller piknik alanına döndürülmüştü" eleştirisinde bulunan Altaylı, boğaz şeridinden denize girilmesine izin verildiği için düzenleme yapılarak önlem alınması yönündeki uyarıların zamanında dikkate alınmadığını ifade etti.

"Belediye ne yaptı? Hiiiiç! Bir kibir abidesi gibi yükselen ve kendisine oy verenlerin başka partilerde eleştirdiği ne varsa hepsini kendine hak gören İmamoğlu ekibi yanıt bile vermedi" diyen Altaylı, "Dün o sahilde bir çocuk boğularak öldü.Çok açık söyleyeyim, bu kaza değildir. Bu açık bir cinayettir. Türlü uyarıya rağmen, önlem alınmadığı için. Vurdumduymazlıktır katilinin adı. Her kim ise o vurdumduymaz" görüşünü dile getirdi.

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