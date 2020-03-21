Fatih Altaylı: Ben böyle bir salaklık, böyle bir ahmaklık, böyle bir sorumsuzluk, böyle bir rezillik, böyle bir aymazlık görmedim!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs önlemleri kapsamında yetkililerin yaptığı 'sokağa çıkmayın' çağrısına kayıtsız kalanları sert bir dille eleştirdi. Rekor kırarak binlerce kişinin öldüğü İtalya'daki durumu hatırlatan Altaylı, "Ben böyle bir salaklık, böyle bir ahmaklık, böyle bir sorumsuzluk, böyle bir rezillik, böyle bir aymazlık görmedim!" dedi.

"Sayenizde pek yakında Türkiye İtalya’dan beter olacak bilesiniz" diyerek sokağa çıkan vatandaşlara seslenen Altaylı, "Sizin yüzünüzden hastaneler tıklım tıkış dolacak. Muhtemelen dün kendini keyif için sokağa atanlar da aralarında olacaklar hastanelerde can çekişenlerin. Ey siz sorumsuzlar, tanıdığınız, sevdiğiniz pek çok insan ölecek bilesiniz. Kurtulanların önemli bir bölümünde hayatı boyunca taşıyacağı hasarlar olacak! Bunları bilin ve sokağa bunları bilerek çıkın. Vicdanınız el verecekse çıkın. Merak ettiğim ise şu: Bu kadar sorumsuz bu kadar vurdumduymaz olmak için ne yediniz? Bu ruh haline nasıl ulaştınız!" sözlerini kaydetti.

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