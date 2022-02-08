Fatih Altaylı: Belli ki siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz; çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tartışıldığı Tarafsız Bölge programının dünkü bölümünde Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler'in "Benim çözümüm var; topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek" ifadesine atıfta bulunarak, "Belli ki, siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz. Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o" dedi.

Altaylı, yazısının "Bu gelen fasulyenin kokusu mu!" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Millet elektrik faturaları, doğalgaz faturaları altında ezilirken iktidar gölgesinde toplumdan kopan bir grup medya meczubu işin iyiden iyiye cılkını çıkardılar.

Biri televizyona çıkıp 'Kuru fasulye dağıtacağız herkes kendi gazını üretip ısınacak' diye dalga geçiyor. Bazıları ise tehdit ediyor. Neymiş efendim, bu faturaları paylaşanlar tuzu kurularmış, camına elektrik faturasını asıp isyan eden lokantaya vergi denetmeni yollamak lazımmış. Zaten en iyi bildikleri şey bu.

Yandaşın vergi borcunu affet, eleştireni vergi denetmeni ile tehdit et. Ve bunları yazanlar iktidar savunucuları.

İbrahim Kalın çıkıp insan gibi konuşuyor ve 'Durumun farkındayız. Faturalara çözüm arıyoruz' diyor. Ama iktidar çanağından yalayarak semirmiş medyası ya dalga geçiyor ya tehdit ediyor. Üşüyene, ödeyemeyene kuru fasulye dağıtacaklarmış, bu kadar da olmaz diyene vergi denetimi yapacaklarmış.

Aferin size. Aynen böyle devam edin. Belli ki, siz o fasulyeyi çoktan hamuduyla yemişsiniz. Çevrenizden eksik olmayan pis kokunun da nedeni muhtemelen o."

TIKLAYIN - Gazeteci Turgay Güler'in "kuru fasulye" çıkışı gündem oldu: Herkes kendi gazını üretir!