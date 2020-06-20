Fatih Altaylı: Bein Sports kaçmaya hazırlanıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Bein Sports'un ödeme yapmaması nedeniyle Türk futbolunda mali kriz yaşanacağını ifade etti. "Bakan Kasapoğlu’nun emriyle, zoraki de olsa bir ödeme yapıyor 'Ancak şu kadar öderim' deyip söz verdiğini bile eksik ödüyor. Son ödemelerden pek çok kulübe zırnık düşmüyor" diyen Altaylı, "Üstelik bunlar iyi günler. Yarın bu kadarı da gelmeyecek. Çok açık biçimde Bein Sports kaçmaya hazırlanıyor. Kaçacak" dedi.

"Bu durumda Federasyon’un elinde kendini, daha doğrusu Türk futbolunun üyesi kulüpleri koruyacak ne var?" diye soran Altaylı, kendi sorusuna, "Hiçbir şey" yanıtını verdi. Altaylı devamında ise şunları kaydetti:



"Çünkü ellerindeki tek koz olan teminat mektubunu da Katarlıya iade ettiler. En azından 120 milyon dolarlık küçük de olsa bir garantiyi kaçırdılar ellerinden. Katarlı da rahat rahat sözleşme şartlarını çiğniyor ve gitmek istediğini gösteriyor. Federasyon’un bir B planı var mı?

O da yok. Sonuçta ne olacak? Onu da sonra anlatırız."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.