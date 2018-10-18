Fatih Altaylı: Başkonsolos 'yarı açık cezaevine' gitti; Suudi rejimi ortadan kaldıracak

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi 16 Ekim'de Türkiye'den ayrıldı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konutunda hunharca cinayet işlendiği iddia edilen Suudi Konsolosun elini kolunu sallayarak ülkesine döndüğünü, bu durumun öfkeye neden olduğunu yazdı. Altaylı, "Ama zaten o 'yarı açık cezaevine' gitti ve muhtemelen kendi rejimi tarafından ortadan kaldırılacaktır" dedi.

"Konsolosu yargılayabilir miydik!"

Altaylı, başkonsolosla ilgili günlerdir konuşulan dokunulmazlık tartışmalarını köşesine taşıyarak yazısında ceza hukuku profesörü Ersan Şen’in görüşlerine yer verdi. Yazar, Prof. Ersan Şen’in "Konsolosu tutuklayamazdık ama suç işlediği ile ilgili deliller elde edersek yargılayabilirdik" dediğini, öte yandan suçlu çıkması halinde hapse atılabileceğini kaydetti. Fatih Altaylı'nın konuya ilişkin kendi yorumu ise "Ama zaten o 'yarı açık cezaevine' gitti ve muhtemelen kendi rejimi tarafından ortadan kaldırılacaktır" yönünde oldu.

Yazar Altaylı'nın "Kızdım ama niye kızdım?" başlığıyla (18 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz