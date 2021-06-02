Fatih Altaylı: Bahçeli’nin bir dediğini iki etmeyenler, bakalım bu pislikleri korumaya ve atamaya devam mı edecekler?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ayasofya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'a sert bir tepki gösterdiğini hatırlatarak, "Devlet Bahçeli Atatürk’e hakaret eden aşağılıklara karşı oldukça sert bir çıkış yaptı. Bahçeli’nin bir dediğini iki etmeyenler, bakalım bu kez ne yapacaklar. Bu pislikleri korumaya, kollamaya ve atamaya devam mı edecekler?" diye sordu.

Altaylı, "Muhtemelen öyle olacak. Peki niye Atatürk’e bu kadar düşmanlar biliyor musunuz! Çok net. Kıskançlık ve fesatlık. Daha önce de söyledim. Bir daha söyleyeyim. Atatürk”e hasetlerinin nedeni şu: Adam öleli 80 yılı aşmış. 83 yıldır toprağın altında. Elinde hiçbir güç yok. Kimseyi önemli bir göreve atayamaz. Kimseye makam mevki dağıtamaz. Kimseyi koruyup kollayamaz. Kimseye ihale veremez. Kimseyi zengin edemez. Kendisine yapılacak yalakalığa ulufe ile yanıt veremez. Üstelik bu dönemde onu sevmek fayda değil zarar getirir. Ve buna rağmen milyonlarca insan onu seviyor, ona bağlılık gösteriyor. Onu özlüyor. Üstelik de bunların büyük bölümü eğitimli, akıllı, düzgün insanlar. Düşünün, Nobel alan Türk bilim insanı madalyasını bile ona getiriyor. Atatürk’ü işte bu yüzden sevmiyorlar. Çünkü bu sevgi; Kalpten bir sevgi. Çıkarsız bir sevgi. Kıskanılır tabii" düşüncesini dile getirdi.

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