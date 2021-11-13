Fatih Altaylı: Ayağı yorgana göre uzatmamak Nail Olpak’ın başını ağrıtacağa benziyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Kağıthane’de, Galatasaray NEF Stadı’nın hemen yanındaki Skyland binasından 3 bin 500 metrekarelik dev bir ofis satın alan ve ardından destek paketi kampanyası başlatan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’yla (DEİK) ilgili kaleme aldığı yazısında, “Ayağı yorgana göre uzatmamak Nail Olpak’ın başını ağrıtacağa benziyor” dedi.

“400 bin TL’den başlayan paketlerin İş Konseyi Başkan ve yürütme konseyi üyeleri tarafından satın alınması istendi. Böyle gerekli anlarda dayanışma elbette iyi bir şeydir. Ancak Ocak ayında yapılacak Başkanlık ve Konsey başkanlıkları seçimleri öncesi artık dedikodular ayyuka çıktı. Bu paketleri alan Konsey Başkanlarının beklenti içine girdikleri, yani bir anlamda yardım paketi adı altında Konsey Başkanlıklarının ve üyeliklerinin “satıldığı” izlenimi yayıldı. 400 bini veren başkanlığı, 250 bini veren üyeliği garantiledi diyor DEİK üyeleri. Ve tabii bu meseleye kızanlar niye Skyland’den ofis alındığını da başka gerekçelere bağlayarak yayıyorlar” ifadelerini kullanan Altaylı, “Ayağı yorgana göre uzatmamak Nail Olpak’ın başını ağrıtacağa benziyor” diye yazdı

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