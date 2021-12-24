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Fatih Altaylı: Avrupa'nın tartışmasız en otokrat lideri "Merkez Bankası bağımsız olmalı" diyor, acaba nasıl ele almak lazım?

"Aynı şeyi söyleyen başkaları niye düşmanımız oluyor? Yok mu bir standardımız!"

24 Aralık 2021 12:01

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Merkez Bankası’nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek Türkiye’nin durumuna düşeriz" sözlerine işaret ederek, "Avrupa’nın tartışmasız en otokrat lideri “Merkez Bankası bağımsız olmalı” diyor.

Ve kötü örnek olarak da Türkiye’yi gösteriyorsa eğer. Türkiye gibi olmayı da düşülebilecek en kötü durum olarak kavramlaştırıyorsa. Acaba nasıl ele almak lazım?" diye yazdı.

"“Dost acı söyler” diye olumlu mu, yoksa “Haddini bil ey Putin” diyerek olumsuz mu!" diyen Altaylı, yazısını "Eğer Putin’in “Dostumuz” olarak bunları söyleyebilirse. Aynı şeyi söyleyen başkaları niye düşmanımız oluyor? Yok mu bir standardımız!" ifadeleriyle noktaladı.

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