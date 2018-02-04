Fatih Altaylı: Avrasya Tüneli'nde indirim falan yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretinde indirim yapıldığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. "Ortada indirim falan yok" diyen Altaylı, "Türkiye’deki tüm otoyol ve köprülerde KDV yüzde 8 iken Avrasya Tüneli’nde yüzde 18 olması akla ve mantığa aykırı olduğu için zam yapılırken KDV diğer yollarla aynı orana çekilince fiyat 21 TL olacağına 18 TL olmuş" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın "İki adaya da imza atılır mı?" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İndirim değil, KDV

Gazetelerimiz “Avrasya Tüneli’nde indirim” diye yazıp duruyorlar.

Oysa ortada bir indirim falan yok.

Avrasya Tüneli’nin inşaatı başladığı zaman yani hemen hemen 8 yıl kadar önce anlaşma gereği bir fiyat belirlenmiş.

4 dolar artı KDV diye.

Ve bir madde eklenmiş: “Tünel açılınca ABD enflasyonuna göre yeniden ayarlama yapılacaktır.”

Bu süreçte ABD enflasyonu yüzde 16 civarında olmuş.

Artı KDV dedikleri de yüzde 18 daha.

Ancak Türkiye’deki tüm otoyol ve köprülerde KDV yüzde 8 iken Avrasya Tüneli’nde yüzde 18 olması akla ve mantığa aykırı olduğu için zam yapılırken KDV diğer yollarla aynı orana çekilince fiyat 21 TL olacağına 18 TL olmuş.

Yani fiyatta indirim yok. Sadece yuvarlama var.

İndirim KDV’den.

Yani işletmeciden değil, bütçeden.