Fatih Altaylı: Aslında elektrikte hepimize giren kazığın, kesilip ucunun sivrileştirildiğini birlikte gördük

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, elektrik faturalarına ilişkin olarak, "Aslında elektrikte hepimize giren kazığın, kesilip ucunun sivrileştirildiğini birlikte gördük. Her şey 'özelleştirme' adı altında 10-12 yıl önce başladı” düşüncesini dile getirdi.

Altaylı yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamları geri alınıncaya kadar elektrik faturalarını ödememe kararı almış. 'Adalet Yürüyüşü' ile başlattığı pasif direnişe devam edeceğini gösteren, “Gandi Kemal” lakabını hak etme çabasının yeni bir adımı. Kemal Bey elektrik faturalarını öder mi ödemez mi ayrı bir tartışma konusu ama memlekette pek çok kişinin istese bile elektrik faturalarını ödeyemeyeceği kesin. Aslında elektrikte hepimize giren kazığın, kesilip ucunun sivrileştirildiğini birlikte gördük. Her şey 'özelleştirme' adı altında 10-12 yıl önce başladı. Hükümete yakın, iktidar ile iş tutmayı iyi beceren bazı şirketler, özelleştirme ihalelerinde sektörün eskilerini ve işi bilenlerini hayrete düşürecek kadar yüksek fiyatlarla özelleştirme ihalelerini aldılar. 21 dağıtım bölgesi 2009 ila 2012 yılları arasında toplam 13 milyar dolar bedelle özelleştirildi.Sözde rekabet olacak, hizmet kalitesi artacak, yatırım yapılacak, kayıp kaçak azalacağı için fiyatlar düşecek, son kullanıcı olan bizlere yarayacaktı bu iş." ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Ama öyle olmayacağı 2012 yılı sonunda belli olmaya başladı. Özelleştirme sırasında tüketiciye enerjiyi ulaştırmakla görevli bu şirketlere belirli bir kâr payı veriliyordu. Ancak özelleştirmeler tamamlandıktan sonra dağıtım ihalelerini alanlar bir uyanıklık yaptılar. Kendilerini ikiye böldüler. Dağıtım şirketi ve görev tedarik şirketi olarak ikili gruplar oldular.

Mesela eğer İstanbul’da Anadolu yakasında iseniz sizin enerjinizi AYEDAŞ Anadolu Enerji Dağıtım AŞ getiriyor ama size faturayı kesen EnerjiSA İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış AŞ. Hani bazen soruyorsunuz ya “Tarlada 1 liraya satılan domatesi ben niye 10 liraya alıyorum” diye. Aynen öyle. Aracı artıyor, fiyat katlanıyor.Bu şirketlerin hesaplarına baktığınız zaman yatırım yapmış gibi de görüyorlar aslında ama Isparta örneğinde de gördük, yatırımı da yine kendi şirketleri üzerinden yapıyorlar. Tam bir bu yakalamış, bu getirmiş, bu pişirmiş durumu. Siz hani bana hani bana diyensiniz. Bu tarafta anlatılacak çok hikaye var, anlat derseniz onu da anlatırız."