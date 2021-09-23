Fatih Altaylı: Artık Terim’in futbol bilgisi ve anlayışı yetmiyor; o eski söke söke şampiyon Galatasaray yok, rakipleri tarafından şampiyon yapılan Galatasaray var

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in görevi bırakması gerektiğini savunarak "Artık Terim’in futbol bilgisi, futbol anlayışı yetmiyor. Artık profesyonel Galatasaraylılıktan, fahri Galatasaraylılığa geçmesi lazım. dedi. Galatasaray'ın rakipleri ikram ederse şampiyon olabildiğini söyleyen Altaylı, "O eski söke söke şampiyon Galatasaray yok. Rakipleri tarafından şampiyon yapılan Galatasaray var. Şampiyonluk artık Galatasaray’ın pişirebildiği bir yemek değil, ikram edilebilirse yiyebildiği bir yemek" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Galatasaray'ın aldığı kötü sonuçların ardından Fatih Terim'i eleştirerek "Evet çok başarılı bir kariyeri oldu, evet Galatasaray’a çok şey kattı ama bitti" diye yazdı. "Fatih Terim’in artık ununu eleyip, eleğini asması gerektiğini uzun zamandır söylüyorum" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Evet çok başarılı bir kariyeri oldu, evet Galatasaray’a çok şey kattı ama bitti. Artık Terim’in futbol bilgisi, futbol anlayışı yetmiyor. Galatasaray, Terim’le ancak ve ancak diğer büyükler şampiyon olamazsa olabiliyor. Bu çok açık. O eski söke söke şampiyon Galatasaray yok. Rakipleri tarafından şampiyon yapılan Galatasaray var. Şampiyonluk artık Galatasaray’ın pişirebildiği bir yemek değil, ikram edilebilirse yiyebildiği bir yemek. Çünkü aşçı artık beceremiyor. Terim’in bu yıl sonunda Başkan Elmas’a gidip, “Başkan ben artık çekileyim. İstersen Sportif AŞ yönetimine girebilirim ama teknik direktör olarak artık olmayayım” diyerek hakikaten Galatasaraylı olduğunu göstermesi lazım. Artık profesyonel Galatasaraylılıktan, fahri Galatasaraylılığa geçmesi lazım. Çünkü eminim ki, taraftar Fatih olarak kendisi de teknik direktör Terim'in bırakmasını isterdi."

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