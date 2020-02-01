Fatih Altaylı: Artık bu kardeşiniz Mc Donalds yemeyecek, siz de yemeyin bence

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde, McDonald's'dan bir daha yemeyeceğini yazdı. "MC Donalds’ın Türkiye’deki faaliyetlerini yapan şirket Suudilere satılmış" diyen Altaylı, "Resmi açıklama gelmedi ama bu doğruysa artık Mc Donalds yersem param Suudilere gidecek. Bu demektir ki, artık Fatih kardeşiniz Mc Donalds yemeyecek. Siz de yemeyin bence" dedi.

AG Anadolu Grubu Holding, Anadolu Restoran'ın (McDonald's, Anadolu Restoran) sermayesinin tamamının Birleşik Holding Limited'e devri için hisse devir sözleşmesi imzalamıştı. Altaylı bugünkü yazısının, "Daha da Mc Donalds yemem" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

Türkiye düşmanı Suudilere Türkiye’de fazlasıyla kıyak yapıldığını, neredeyse Türkiye’nin en güzel beldelerinde Suudilere özel muamele gösterildiği buna mukabil Suudi devletinin ülkelerindeki Türklere maddi manevi eziyet ettiğini yazdım. Onurlu dış politika buna misilleme gerektirir. Bağırıp çağırmak değildir onurlu politika dedim. Daha yazım yayınlanmadan bir başka iş ortaya çıktı. MC Donalds’ın Türkiye’deki faaliyetlerini yapan şirket Suudilere satılmış. Resmi açıklama gelmedi ama bu doğruysa artık Mc Donalds yersem param Suudilere gidecek. Bu demektir ki, artık Fatih kardeşiniz McDonalds yemeyecek. Siz de yemeyin bence. Hem de sağlıklı kalırsınız...

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