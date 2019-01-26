Fatih Altaylı aktardı: Melih Gökçek, Mansur Yavaş’a çalışıyor

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bir dönem sağ siyasete damga vurmuş bir ismin oğlundan Melih Gökçek ile ilgili olarak mesaj aldığını söyledi. Altaylı, "Televizyon izlemiyor musun? Melih Gökçek, Mansur Yavaş’a çalışıyor" sözlerini aktardı.

TIKLAYIN: Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Yapacağım açıklamaların ardından 3-5 puan kaybedecek!

Bugünkü "Bir garip dava" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde Gökçek'in açıklamalarına da değinen Altaylı şunları kaydetti:

Gece televizyonda spor programı izliyorum, bir dostum mesaj attı: Televizyon izlemiyor musun? Melih Gökçek, Mansur Yavaş’a çalışıyor” Mesajı yollayan dostum, bir dönem sağ siyasete damga vurmuş bir ismin oğlu. Şimdi de kendisini Ankara kulislerinin ve merkez sağın göbeğinde. Bir anlam veremedim mesaja. “Televizyon izlemiyor musun? Melih Gökçek, Mansur Yavaş’a çalışıyor” diye devam etti mesaj. Ne yalan söyleyeyim, izlemiyordum. Çünkü böyle şeyler izlerken sıkılıyorum. Ama sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Gerçekten Gökçek’in çıkışı Mansur Yavaş’a mı yaradı?