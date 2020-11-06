Fatih Altaylı: AKP'nin en önemli sorunlarından biri eğitim düzeyi yükseldikçe oy oranının hızla düşmesi

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "AK Parti’nin en önemli sorunlarından biri ne? Eğitim düzeyi yükseldikçe aldıkları oy oranının hızla düşmesi. AK Parti’nin en önemli sorunlarından bir diğeri ne?Hayatlarında AK Parti’den başka iktidar görmemiş gençler arasında oy oranlarının hayli düşük olması." görüşünü savundu.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın üniversite sınavlarında ilk 1000'e girenlerden yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptıranlara, pandemi koşulları nedeniyle "Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş olanağı" tanınmasına ilişkin uygulamaya dayanılarak bazı yerlerde usulsüz yatay geçiş yapıldığını doğrulamasını hatırlatan Altaylı yazısında, "Sahtekarlıkla elde edilmiş bir hak nasıl müktesep hak oluyor sormak lazım ama kim soracak! Hele hele o hakkı kullananlar arasında bir araştırma yapabilsek kim bilir kimler çıkar karşımıza.Bu rezalet gençler arasında ciddi bir infial yaratmış. Bana gelen tepkilerden anladığım bu." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "AK Parti belirli bir yaşın üzerindekilerin Türkiye gerçeği olan 'sahtekârların avantaj sağlaması' durumuna alışkın olduklarını biliyor.Ama gençlerin bu konuda ne kadar tepkili olabileceğini göremediği için gençlerle barışamıyor.Bu bazen liyakatsiz işe alınmada, bazen bir sınav sahtekarlığı ile bazen de böyle bir imkanın kötüye kullanımında olabiliyor. Gençler bu nedenle AK Parti’den uzak duruyor! Bir sahtekarı kazanmak uğruna onlarca namusluyu mutsuz ettiğiniz için." ifadesini kullandı.