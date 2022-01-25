Fatih Altaylı, AKP milletvekili Özalan'a dava açacak: Hadi gelsin kalemimi sattığımı kanıtlasın bakalım, televoleci!

Geçen günlerde Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda yolda kalan otomobillerin videosunu Twitter'dan paylaşarak "Keşke biraz tuzlasalar" diyen, tuzlama yapıldığını görünce ise tweetini silen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine "Kalemi satılık" diyen AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı dava edeceğini açıkladı.

Altaylı, yazısının "Hadi kanıtla televoleci" başlıklı bölümünde, yolda kalan araçların videosunu koyma amacının yetkilileri tuzlama konusunda uyarmak olduğunu söylerken, "Sonra aşağıda tuzlama aracını görünce tweet'i sildim. Kıyamet koptu. Yahu pek çok tweetimi siliyorum ben. Muhatabı okuyunca ya da hatalı, yanlış bir şey yazdığımı, haksızlık yaptığımı düşününce siliyorum" dedi.

Altaylı,"bir grup trollün saldırıya geçtiğini" söylerken şöyle devam etti:

"Ben de onlara anladıkları dilden yanıt verdim. Fazlasına değmezler. Ancak bir troll var ki, onunla mahkemede hesaplaşacağız. Adı Alpay. Soyadı Özalan. Televolelerden hatırlarsınız kendisini. Şimdi vekil yapılmış. Bana 'Kalemini satan' demiş. Kendisini hemen dava etmelerini söyledim avukatıma. Hadi gelsin kalemimi sattığım kanıtlasın bakalım."

Eski futbolcu Alpay Özalan, 90’lı yılların en çok izlenen magazin programı Televole’nin en sık ekrana taşıdığı isimlerden birisiydi.

TIKLAYIN - Fatih Altaylı: Üç beş yılda bir böyle bir kar olur İstanbul’da, doğadır yenemezsin, canla başla çalışır personel ama afet gibidir, üstesinden gelemezsin