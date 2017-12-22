Fatih Altaylı: Aklı biraz başında bir devletin bunu söyleyene kulak asmayacağını biliyorum

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "İnternet sitesindeki iddialara göre, bir gazeteci, bir televizyon programında FETÖ’cülere sorgu sırasında işkence edilerek konuşturulmaları gerektiğini söylemiş. Yetinmemiş, uygulanabilecek işkence yöntemlerini sanki Ebu Gureyb Hapishanesi’nde yıllarca görev yapmış bir işkencecibaşı edasıyla uzun uzun anlatmış" ifadelerini kullanarak, "Aklı biraz başında bir devletin bunu söyleyene kulak asmayacağını da biliyorum" dedi.

Altaylı'nın 'Umut Ödülü' başlığıyla Habertürk'te yayımlanan ( 22 Aralık 2017) yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dün internet haber sitelerinde gezerken birden tansiyonum yükseldi.

Artık genç de sayılmam, tansiyon yükselmesi iyi gelmiyor ama elimde değil.

Söylenenler, yazılanlar korkunçtu.

İnternet sitesindeki iddialara göre, bir gazeteci, bir televizyon programında FETÖ’cülere sorgu sırasında işkence edilerek konuşturulmaları gerektiğini söylemiş. Yetinmemiş, uygulanabilecek işkence yöntemlerini sanki Ebu Gureyb Hapishanesi’nde yıllarca görev yapmış bir işkencecibaşı edasıyla uzun uzun anlatmış.

Bununla da yetinmemiş.

Devletin kaçak FETÖ’cüleri kaçtıkları ülkelerde yakalayıp infaz etmesi, bunun için de özel timler oluşturulup yurtdışına gönderilmesi gerektiğini anlatmış.

Bunlar gerçekten söylendi mi bilmiyorum.

Ancak birkaç farklı internet sitesinde, üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri gördüm.

Eğer bunlar söylendiyse bu söylemlerin birkaç amacı olabilir:

1. FETÖ’cülerin bulundukları ülkelerden sığınma hakkı alabilmelerini sağlamak.

2. Devletin böyle bir operasyon yapacağını haber alıp bunun önünü kesmek.

3. FETÖ’cülerin yarın öbür gün yurtdışında açacakları davalarda haklı konuma geçmelerini temin edecek malzemeyi sağlamak.

4. Yukarıdakilerin hepsi. Ben oyumu son şıktan yana kullanıyorum.

Aklı biraz başında bir devletin bunu söyleyene kulak asmayacağını da biliyorum.