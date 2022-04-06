Fatih Altaylı: Akaryakıta, elektriğe, suya, yola, köprüye, 5 müteahhide zammı yapacaksın, bunları kullanarak üretim yapana "yakarım" diye sopa göstereceksin

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Fiyat artışlarını takip ediyoruz. Hesap soracağız" sözlerine işaret ederek, "Üretim için kullandığı gübre fiyatı bir yılda 4 katına çıkmış, sulama maliyeti elektrik fiyatlarındaki yüzde 100’ü aşan artışlar nedeniyle en az iki katına çıkmış, asgari ücret artışı nedeniyle işçilik maliyeti yüzde 50 civarında artmış, plastik fiyatlarındaki yüzde 300’lük artış nedeniyle sera maliyetleri yüzde 300 artmış çiftçiden mi!

Hadi çiftçiyi korkuttunuz. Zararı sineye çekti. Hatta de ki, sıtkı sıyrıldı ürünü bedava vermeye karar verdi. Ne yapacaksınız o zaman? Tarlada 1 TL, manavda 15 TL diye milleti manavlara karşı mı kışkırtacaksınız!

De ki tarlada 1 değil, 0 lira. Beleş, bedava. Manavda da bedava mı olacak zannediyorsunuz! De ki, Antalya’dan çıktı yola bedava ürün. Fiyatı yüzde 300 artmış petrokimya ürününden yapılmış sandığa koyulacak önce. Sonra da kamyona. İstanbul 700 km. Koca kamyon bedava mı gelecek onca yolu. Siz mazot fiyatını bir yılda üç katına çıkarmışsınız" diye yazdı.

5 müteahhide yaptırılan yollar ve köprülerden geçişlere dikkat çeken Altaylı, "Tarlada sıfır TL olsa, yine ucuz olmuyor, yine ucuz olmuyor. Ürün bedava olsa, pazarda yine 4 TL'nin altına zor iniyor. Üreticinin hatası mı, nakliyecinin kabahati mi, satıcının rezilliği mi? Yanıt hiçbiri.

Sen akaryakıta, elektriğe, suya, yola, köprüye, 5 müteahhide zammı yapacaksın. Tüm bunları kullanarak üretim ve nakliye yapana ve ürünü pazara ulaştırana “Yakarım” diye sopa göstereceksin.

Elinizde güç var, tabii ki yakarsınız. "Yakarsa dünyayı garipler yakar..."" ifadelerini kullandı.

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