Fatih Altaylı: AK Parti'nin yeni reklam filmini anlamadım; Türklerin efsane kuşu Zümrüdüanka değil, Huma'dır

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak AKP tarafından hazırlanan son reklam filmini değerlendirdi.

"Ne anlattığını, ne demek istediğini anlamadım. Zümrüdüanka kuşunun esbab-ı mucibesini de çözemedim" diyen Altaylı, sözlerine şöyle devam etti:

"Zümrüdüanka, belirli bir periyot sonunda yanarak kül olan ve sonrasında yeniden küllerinden doğan bir kuştur. AK Parti kül olup bitti de küllerinden yeniden mi doğuyor mesela! Böyle bir şey söz konusu değil, iktidar partisi kül olmadı ki küllerinden doğsun. Zümrüdüanka, uzun yaşamı boyunca gördüklerinden ve yaşadıklarından dolayı her şeyi bilen, her bilgiye sahip bir kuştur. Onu demek istiyorlarsa AK Parti o kadar da eski değil. Zümrüdüanka’nın yuvası hayat ağacındadır, AK Parti kendini hayat ağacı olarak mı görüyor onu da anlatamamış film."

"Biz Türklerin efsane kuşu Huma'dır"

Bir başka efsaneye göre Zümrüdüanka'nın, 2 bin 400 yıllık dönemini tamamladığı zaman kendine hayat ağacında bir yuva yaptığını, içine saklandığını ve güneşin ağacı, ağaçla birlikte kendisini yakmasını beklediğini aktaran Altaylı, şunları söyledi:

"Güneş en sonunda ağacı tutuşturur, Zümrüdüanka kuşu yanarak ölür ve sonra küllerinden yeniden doğarmış. Ki bu da seçime giden bir partiye uygun bir efsane değil. Zümrüdüanka’nın Türklere ait bir efsane olmaması da cabası. Biz Türklerin 'efsane' kuşu 'Huma'dır. Ve bir parti reklamına daha uygundur. Çünkü inanışa göre pek de kolay görünmeyen bir kuş olan Huma’yı bir kez bile görenlerin tüm hayatı mutlu ve mesut geçermiş. Üstelik de 'devletluların' başında dolaşırmış."