Fatih Altaylı: AK Parti çok şanslı bir parti; muhalifleri o kadar kötü ki, her türlü hatalarına rağmen 18 yıldır bu sayede ayakta kalıyorlar

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" ifadelerini kullanan AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'nın karalama işini AKP'nin yapması gerekirken muhalefetin yaptığını belirtti.

Altaylı, "Biz Fetullahçılara işbirliği yaptık ve Kemalistlerle FETÖ’cüleri birbirine kırdırdık diyerek inanılmaz bir itirafa imza atan AK Parti Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’yı iktidara yakın kalemlerin eleştirmesini, karalamasını anlarım.Haklı da olurlar.Gereksiz bir itiraftır ve partilerine, tuttukları tarafa zarar verir.

Fakat gariptir iktidara muhalif olduğunu iddia eden bazı yazarlar da Ayvalı’ya kızmışlar." düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Bu çocuk eskiden FETÖ’cüydü' diyorlar, 'Şaşkın' diyorlar. Bir anlamda 'Buna güvenilmez' diyorlar. 'Sonunda biri doğruyu söyledi' nedense diyemiyorlar. AK Parti’nin yapması gerekeni, Ayvalı’yı karalama işini yapıyorlar. İşte bu yüzden AK Parti çok şanslı bir parti.Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hem medyadaki hem siyasetteki muhalifleri o kadar kötü ki, her türlü hatalarına rağmen 18 yıldır bu sayede ayakta kalıyorlar." görüşünü savundu.

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Ne olmuştu?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AKP'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için" FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını belirterek, "2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım" diyen Ayvalı, "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur." ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN | "FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" diyen AKP Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti!