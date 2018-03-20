Fatih Altaylı: Afrin'in ele geçirilmiş olması büyütülecek bir olay değil

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSDK) Özgür SDuriye Ordusu ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58. gününde Afrin kent merkezinin kontrol altına alınmasının büyütülecek bir şey olmadığını söyledi. Altaylı, sırada Münbiç'in olduğunu ifade ederek, "Ama o da son değil.Sonrasında Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 400-500 km’lik sınır hattı var" diyue yazdı.

Fatih Altaylı'nın, "İlginç bir metro sistemi olacak" başlığıyla (20 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Fırat'ın batısı" yanlış söylem

Afrin’in çatışma olmadan, şimdilik de olsa şehir savaşına gerek kalmadan alınması eleştirilecek değil alkışlanacak bir olaydır.

Askerlik ile siyasetin ortak hareket etmesi, çok kanlı ve zorlu olması beklenen bir süreci kansız bir şekilde sonlandırdıysa bundan memnuniyet duymak gerekir.

“PKK niye Afrin’i bıraktı?”

Bıraktı, çünkü daha fazla kayıp vermek istemiyordu.

Bıraktı, çünkü diğer bölgelerdeki sayıları 60 bini bulduğu iddia edilen PKK unsurlarıyla birleşmeyi tercih etti.

“Niye silahlarını ve cephanelerini bıraktılar?”

Bıraktılar, çünkü sivillerin arasına karışarak kenti terk ettiler, cephaneleri de taşımaya kalkışsalar İHA’lar tarafından tespit edilip vurulma riskini göze almak istemediler. Zaten silah bulma konusunda sıkıntıları yok.

Fakat şunu da unutmayın.

Afrin’in ele geçirilmiş olması önemli ama büyütülecek bir olay değil.

Çünkü daha sırada Münbiç var.

Ama o da son değil.

Sonrasında Fırat’ın doğusundaki yaklaşık 400-500 km’lik sınır hattı var.

Sürekli olarak “Fırat’ın batısında PKK istemiyoruz” demek, bugün Türkiye’de siyasetin kullandığı en yanlış söylem.

Bundan sanki “Fırat’ın doğusundaki PKK’ya razıyız” anlamı çıkıyor. Ya da razı mıyız?