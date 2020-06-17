Fatih Altaylı: "Aç kaldık" diyen sanatçılar Lamborghini’sini satmadı; kendilerine en yüksek mertebeden konser verdirildi

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında “Aç kaldık, öldük" açıklamaları yapan 'sanatçıların' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde sahne aldığını hatırlatarak, "Ağlamaları sonuç verdi ve kendilerine en yüksek mertebeden konser verdirildi.

Kaç para aldılar, ne yaptılar bilmiyoruz ama yayınladıkları teşekkür mesajlarına bakılırsa indira gandi durumları fena değil. Fakir fukaranın, garip gurebanın gözüne sokar gibi teşekkür mesajları falan yayınlamayın. Ayıbınız aranızda kalsın" düşüncesini dile getirdi.

Altaylı, "Korona günlerinde milyonlarca insan, özellikle de servis sektöründe çalışanlar ciddi sıkıntı çektiler.Özellikle de, büyük bölümü zaten günlük gelir elde eden bu kişiler belki devletin işverenlere yaptığı destek sayesinde işsiz kalmadılar ama çok düşük gelirlerle bu sıkıntılı günleri atlatmaya çalıştılar.Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu bu sektörde çok kişi de gelirsiz kaldı. Tabir yerindeyse aç kaldı.Ama seslerini çıkaramadılar, çıkardıysalar da duyulmadı." görüşünü savundu.

Altaylı, "Buna karşın bizim memlekette 'sanatçı' olarak tanımlanan grup epey bir ses çıkardı. Bunlardan gelen 'Aç kaldık, öldük, bittik, yandık, mahvolduk' nidaları ortalığı inletti. Ben de o günlerde 'Yahu dünyanın her yerinde sanatçılar fakir fukaraya yardım etkinlikleri yaparken bizimkiler utanmadan ağlıyorlar' dedim. Bana da kızdılar. Kızdılar ama bir tanesi bile Lamborghini’sini, Aston Martin’ini, Range Rover’ını, Mercedes cipini falan satmadı. Mücevherlerini rehine veren de duymadık aralarında, saat koleksiyonunu satışa çıkarını da. Ama ağlamaları sonuç verdi ve kendilerine en yüksek mertebeden konser verdirildi. Kaç para aldılar, ne yaptılar bilmiyoruz ama yayınladıkları teşekkür mesajlarına bakılırsa indira gandi durumları fena değil. Çünkü bunlar ucuza teşekkür etmezler." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

Vallahi aldığınız parada, bindiğiniz otomobilde falan gözümüz yok.

Ama Allah aşkına susun bari.

Fakir fukaranın, garip gurebanın gözüne sokar gibi teşekkür mesajları falan yayınlamayın.

Ayıbınız aranızda kalsın.

Siz utanmıyorsunuz belki ama en azından duyduğumuz için utanmayalım.

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