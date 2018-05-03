Fatih Altaylı: Abdüllatif Şener, 2007 yılında AK Parti'yle 'vedalaşmış', asla kıvırmamış bir adamdır

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan AKP kurucularından eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener için "2007 yılında AK Parti’yle 'vedalaşmış', asla kıvırmamış, asla kırıtmamış bir adamdır" ifadesini kullandı.

Şener'in adı siyaset kulislerinden "CHP'den cumhurbaşkanı adayı olabilir" şeklinde telaffuz ediliyor. Bu arada CHP adayını yarın açıklayacak.

Altaylı "Gül olabilecekti ise Şener bin kere olur!" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP'nin adayı açıklamasına bir gün kala CHP’de ibrenin Abdüllatif Şener’e döndüğü söyleniyor sağda solda" ifadesini kullanarak, "Elbette ki itirazlar olacaktır bu isme de ama bence Abdüllatif Şener, Abdullah Gül’ü aday olarak kabul etmeye hazır olmaktan çok daha doğru ve düzgün bir iştir" diye yazdı.

"Abdüllatif Şener asla ama asla bir Abdullah Gül değildir" diyen Altaylı köşesinden Şener ile ilgili şunları yazdı:

Abdüllatif Şener, 2007 yılında AK Parti’yle “vedalaşmış”, asla kıvırmamış, asla kırıtmamış bir adamdır.

Olan bitenden rahatsızlığını saklamaktansa söylemeyi tercih etmiş, Boğaz sırtlarındaki villasında oturup “rahatsızlığına” Boğaz’ın manzarasıyla“deva” aramaktansa akademisyenliğe dönmeyi tercih etmiş, haklı veya haksız eleştirilerini yapmaktan asla kaçınmamış, her ortamda bunları dile getirmekten çekinmemiş, çağrıldığı her televizyon programında eleştirilerini yapmaktan korkmamış, çevresini FETÖ’cülere sardırmamış, damatzede olmamış, “kişilikli” bir adamdır.

Kişiliğini beğenebilirsiniz veya beğenmeyebilirsiniz.

Söylediklerine katılabilirsiniz veya katılmazsınız.

Ama “Kişiliksiz” diyemezsiniz.

Üstelik de “Hepiniz toplanıp bana gelin, ben de bir karar vereyim” deme hadsizliği içinde olmamıştır.