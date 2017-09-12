Fatih Altaylı "Aziz Yıldırım'a hakaret" davasında hakim karşısına çıktı



Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Gazeteci Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'a basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Altaylı, Aziz Yıldırım\'a hakaret etmediğini belirterek programa ilişkin görüntülerin izlenmesini talep etti. Mahkeme, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilerek söz konusu sözlerin sarf edildiği andaki görüntülerin dökümünün yaptırılmasına karar verdi.



İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ikinci celsede Fatih Altaylı hazır bulundu, Aziz Yıldırım ise katılmadı.





\"BANT KAYDININ İZLENMESİNİ TALEP EDİYORUM\"



Fatih Altaylı savunmasında, \"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öncelikle benim Aziz Yıldırım\'a karşı iddianamede belirtilen sözleri sarfetmiş olmam sözkonusu değildir. Söz konusu metinler çözüm haline getirilmiştir. Ancak olay bu şekilde değildir. Ben yorumlarımı yaparken sosyal medya üzerinden gelen bir hakarete yönelik cevabımdır. Yoksa ben Aziz Yıldırım\'a (zeka özürlü) demedim. Sosyal medya üzerinden bana hakaret eden kişiye karşı bu sözleri söyledim. Bu husus yazılı dökümlerden anlaşılmayabilir. Bant kaydının mahkemenizde ayrıca izlenmesini ve dinlenmesini talep ediyorum. Bu durumda olayın daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum\" dedi.





DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK



Mahkeme, konuşma dökümleri dosyada bulunuyor olsa da sanık savunmasının doğruluğunun veya yanlışlığının anlaşılabilmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine ve iddianameye konu sözlerin sarf edildiği andaki görüntülerin ve konuşmalarının dökümünün yaptırılmasına karar verdi. Mahkeme, lüzum görürse görüntüleri duruşma salonunda izlenmesini de hükme bağladı. Duruşma ertelendi.





İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Altaylı\'nın 29 Ağustos 2016\'da Bloomberg HT isimli televizyon kanalında yayınlanan, \"Spor Saati\" isimli programda müşteki Aziz Yıldırım\'a yönelik sözler ifade ettiği belirtildi. İddianamede, Altaylı\'nın sözlerinin eleştiri ve basın özgürlüğünün kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek \"Basın yoluyla hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.