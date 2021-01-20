Fatih Altaylı: 3 milyon aşı 3 milyon kişiye yapılacak, ikinci dozu daha sonra gelecek partiden olacaklar

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Sonunda aşı politikamızın ne olacağını net bir şekilde öğrendik. Gelen aşıların tamamı yapılacak. Yani 3 milyon aşı, 1,5 milyon kişiye yapılıp bir buçuk milyonu da 28 gün bekletilmeyecek.3 milyon aşı 3 milyon kişiye yapılacak. Bu üç milyon kişi 28 gün sonraki ikinci dozu daha sonra gelecek partiden olacaklar." ifadesini kullandı.

Altaylı yazısında, "Aynı şekilde Şubat ayında gelmesi beklenen 10 milyon dozluk 2. parti de 10 milyon kişiye yapılacak. Şubat sonuna kadar en az 3 milyon kişi 2 dozun tamamını, 7 milyon kişi de ilk dozunu almış olacak Aynı dönemde BioNTech aşısının da en az 1 milyon dozu elimize ulaşmış olacak. Nisan sonuna kadar da BioNTech’ten toplam 5 milyon doz aşı gelecek. Ancak BioNTech’te böyle bir uygulama pek mümkün görünmüyor." değerlendirmesini yaptı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Bugüne kadar dünyada yapılabilen toplam aşı sayısı 42 milyon. Yani durum pek parlak değil anlayacağınız. Bu yüzden herkes tedbirleri sürdürüyor ve hatta arttırıyor. O yüzden de bizim Bakanlık Corona Bilim Kurulu tedbirlerin en azından Mayıs’a kadar aynen devam etmesini istiyor"