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Fatih Altaylı, 17 yaşındaki Emre Mays öldürülmesini hatırlattı: Yalvarırım polisimizi eğitin 

09 Ocak 2020 12:32

Şişli'de,  şarap ithalatı yapan bir firmanın sahipleri  Randolph Ward Mays ve Figen Mays'ın 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acili önünde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Anne Figen Mays, olay sırasında polislerin kaçtığını ve cezalandırılmasını istedi. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, polisin bu gibi durumlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini savundu. Altaylı yazısında polislere eğitim verilmesi çağrısında bulundu.

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Altaylı, “Silahını çekip adamı vursa yasa karşısında suçlu mu olacak, suçsuz mu olacak bilmiyor, yasaya güvenmiyor. Silahsız müdahale etse eli bıçaklı adama nasıl müdahale edeceği konusunda doğru düzgün bir eğitimi yok, muhtemelen kendisi bıçaklanacak. Bilmiyor ne yapacağını, çünkü öğretilmemiş” ifadesini kullandı.

 Altaylı, “Yalvarıyorum, ne olur şu polislerimizi düzgün bir eğitimden geçirin. Nasıl müdahale edilir öğretin. Yakın dövüş tekniklerini öğretin. Düzenli olarak spor yapmalarını mecburi hale getirin, sağlam olsunlar, taş gibi olsunlar. Bu haliyle onlar da yazık, onlara güvenen vatandaşa da” düşüncesini dile getirdi.

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