Fatih Altaylı: 10 yıl önce özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin geri alınmasına yönelik içten içe bir hazırlık var sanki

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, isim vermeden Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elektrikte özelleştirmeyi eleştirmesine atıfta bulunarak, "Belli ki, bu elektrik işinden yeni bir kahramanlık hikayesi çıkarılmaya çalışılacak" dedi. Altaylı, "İçten içe bir hazırlık var sanki ve içten içe sanki kamuoyu yeni bir şeye hazırlanıyor. Neye mi! 10 yıl önce özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerinin geri alınmasına" ifadesini kullandı.

Altaylı, yazısında elektrik dağıtım şirketlerini alan müteahhitlerin dolarla borçlandığını ve döviz artışı yüzünden büyük bir zarara uğradığını söylerken, şöyle devam etti:

"Elektrik fiyatlarındaki fahiş ve mantık dışı artışın bu müteahhitleri kurtarmak maksatlı olduğu açıkça ortaya çıktı. Ve vatandaş bunun faturasını iktidara çıkarmaya başladı. Peki şimdi ne yapılabilir! Buradan müthiş bir kahramanlık öyküsü çıkarılabilir. Nasıl mı! Çok basit. Bu şirketler yeniden kamulaştırılabilir. Satıldığı fiyata, yani 13 milyar dolara geri alınsa iyi. Tabii ki, öyle olmaz. Bu müteahhitlere 10 yıl boyunca yaptıkları “sözde” yatırımların bedeli de hesaba eklenir ve en nihayetinde bu şirketler milyarlarca dolarlık borçlarıyla birlikte kamuya geri döner.

Sonra da 'Bakın işte biz halkımızı öyle seviyoruz ki, elektrik fiyatını düşürmek için bu şirketleri geri aldık' denir. Faturalar düşer, herkes sevinir. Faturaları düşüren kahraman ilan edilir. Bütün suç o dönem özelleştirmeyi yapan bakan kimse ona yüklenir.

Bu arada en az 20-25 milyar dolarlık yük Hazine’ye yüklenir. Müteahhitler kurtulur. Vatandaş ucuz elektrik ödüyorum zannederken aslında kazığın büyüğünü yer. Bu kazık sonra maaşlara yapılmayan zam, öğretime ayrılmayan para, emekliye verilmeyen para, emekliye ayrılamayan EYT’li, ödenmeyen ilaç paraları, sağlık hizmetlerinde düşen kalite olarak size geri döner."

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