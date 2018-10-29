Fatih Akyel: "Takımımız en iyi oyununu oynadı"

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Utaş Uşakspor karşılaşması hakkında, \"Takımımız Uşak maçında ligin en iyi oyununu oynadı. Galibiyeti kaçırdığımıza üzülüyoruz\" dedi.

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor\'da teknik direktör Fatih Akyel, 1-1 berabere kaldıkları Utaş Uşakspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maçta ligin en iyi oyununu oynadıklarını söyleyen genç teknik adam, \"Sezon başından beri futbol olarak oynanan en iyi futbolumuzdu. Bunu yönetimimiz, taraftarımız, seyredenler dahi herkes aynı şeyi söylüyor. Bizde ayı şeyi söylüyoruz. Galibiyeti hak ettik. Galibiyeti kaçırdığımıza üzülüyoruz. Çok iyi mücadele ettik, çok pas yaptık, çok hırslı oynadık, çok özverili oynadık, çok güvenli oynadık. İstekli, arzulu oynadık. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık ama maalesef bir pozisyonda gol yedik. Zaten Uşak\'ın net bir pozisyonu var, oda gol oldu. Bizim kaçırdığımız pozisyonlarımız var. Bu hafta futbol adına ilerisi için umut verici bir futbol oynadık. Herkesin çok hoşuna gitti. Oyuncularımızın kendi oynadıkları futbol da hoşuna gitti. Hırsları da hocalar grubu olarak bizim hoşumuza gitti\" dedi.

\"UMUT VERİCİ BİR FUTBOL OYNADIK\"

Maçın içerisinde bir takım aksaklıklar da yaşadıklarını belirten Akyel, \"Orta sahanın göbeğinde oynayan 2 tane oyuncumuzdan Serhat, maçın devre arasında hastaydı, çıkmak istedi ama ikinci yarıyı zar zor idare edebildi. Onu çıkartmak zorunda kaldık. Bir öteki oyuncumuzda Taner. Oyun yanında oynayan Taner sakatlandı. Oda çıkmak zorunda kaldı. Maalesef bu iki tane hamlemizi yapmak zorunda kaldık. 2 tane orta saha oyuncumuzu çıkartmak zorunda kaldık. Eğer onları çıkartmasaydık, her şey daha farklı olabilirdi. Çünkü 2 tane ön libero oyuncumuzu çıkartmak bizi biraz oyunsal anlamda sıkıntıya soktu. Dediğim gibi bu haftadan çok umutluyduk. Uşakspor bilindiği gibi iyi bir takım, güçlü bir takım, namağlup bir takım ama futbol anlamında biz kazanması gereken bir takımdık. Hafta sonu kazanamadık. O konuda üzgünüz ama ilerisi için umut verici bir futbol oynadık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi futbolla kazanıp, yukarılara doğru tırmanacağız\" ifadelerini kullandı.

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