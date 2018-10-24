Fatih Akyel: "İyi takım olma yolunda ilerliyoruz"

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Utaş Uşakspor maçıyla ilgili olarak, \"Kendi sahamız ve seyircimiz önünde oynuyoruz. Kazanmak için bütün hamlelerimizi yapacağız\" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor\'da teknik direktör Fatih Akyel, 27 Ekim Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Utaş Uşakspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde sürdürülen idman öncesinde konuşan genç çalıştırıcı, \"Hacettepe maçında iyi bir futbol oynadık. Çok da gol kaçırdık. Kaçırdığımız bu golleri atsaydık, maçın skorunu bugün çok farklı konuşuyor olacaktık. Ancak olmadı. Bir tane karambolde gol yedik. Rakibin pozisyonu yoktu. Ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Mecburuz, hayat devam ediyor\" dedi.

\"KAZANMAK İÇİN BÜTÜN HAMLELERİMİZİ YAPACAĞIZ\"

Utaş Uşakspor\'un ligin namağlup takımlarından biri olduğunu söyleyen Akyel, \"Onların da iyi oyuncuları var. Ama biz de iyi takım olma yolunda gidiyoruz. Bu hafta iyi bir futbol oynadık. Onun için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde oynuyoruz. Kazanmak için bütün hamlelerimizi yapacağız. Sakat olan Emirhan bize katıldı. Kemal dün antrenmana çıktı ama yine eski yerinden sakatlandı. Cengiz sakat. Yaşar\'ın ufak bir sakatlığı var. Onun haricinde başka sakatımız yok\" ifadelerini kullandı.

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