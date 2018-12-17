Fatih Akyel: "Güzel işler yapmak istiyoruz"

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, Ankara Demirspor karşısında özverili bir galibiyet elde ettiklerine değinerek, ligin ikinci yarısı için, \"Daha sağlıklı, daha düzgün, daha çok koşan, agresif, isteyen ve yukarılara tırmanmak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz\" dedi.

2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor\'da teknik direktör Fatih Akyel, geçtiğimiz haftasonu deplasmanda 3-1 kazanılan Ankara Demirspor maçı ve ilk devreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mücadelenin kendileri için oldukça zorlu geçtiğini belirten genç teknik adam, \"Eyüp mağlubiyetinden sonra oyuncularımızın üzerinde bir baskı, bir stres vardı. Oyuna biraz tedirgin başladılar. Maçın hemen başında 1-0\'da geriye düştük. Ama yine maalesef ki yediğimiz gol bir hakem hatası. Stoperimiz Volkan\'a çok bariz bir şekilde faul yapıldı. Ama buna rağmen devreyi 1-1 berabere bitirdik. Maçın ilk 15-20 dakikası bir tutuk futbolla başladık. Ama ilk devrenin son 15-20 dakikası futbol oynamaya başladık ve golü bulduk. Pozisyonları bulduk. Maçın ikinci yarısında da rakibe hiç pozisyon vermedik ve neticesinde de galip geldik. 3 gol atmasını bildik. Ahmet Hakan 2 tane çok şık gol vuruşu yaptı. Güzel bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularımız özveriyle oynadı. Kazanmak için oynadılar. Yediğimiz golde yine şaibeli bir goldü maalesef ama iyi bir futbol oynadık. Güzel deplasman galibiyetleri alıyoruz\" dedi.

Ligin ilk yarısını da değerlendiren Fatih Akyel, \"Fena puan toplamadık. Biz geldiğimizde takımın 3-4 puanı vardı. Zorlu rakiplerle oynadık. İnşallah 2. devre iyi başlayacağız. İyi hazırlanacağız. Şimdi bir kamp dönemimiz var. Yönetimimizle oturup konuşacağız. Güzel işler yapmak istiyoruz. 2. devre daha sağlıklı daha düzgün, daha çok koşan, agresif, isteyen ve yukarılara tırmanmak isteyen bir takım oluşturmak istiyoruz. Oyuncularımız ilk devre itibariyle zaman zaman inişli çıkışlı performanslar gösterdiler\" ifadelerini kullandı.

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