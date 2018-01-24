Milliyet yazarı Mayk Şişman, Altın Küre ödüllerinde 'En İyi Yabancı Dilde Film' ödülünü kazanan ünlü yönetmen Fatih Akın'ın Oscar'da ilk 5'e kalamamasının ardından herkesin bunu konuştuğunu ve 'şok' olarak gördüğünü yazdı. "'Fatih Akın'ın Oscar adayı olamaması sürpriz mi?" diye soran Şişman herkesin koşa koşa filmi izlemeye gideceğini belirtip "Ve kimse kusura bakmasın ama Altın Küre ödülü almak, Oscar'da ilk 9'a kalmak çok ciddi başarı" dedi.

Mayk Şişman'ın "Fatih Akın'ın Oscar adayı olamaması sürpriz mi?" başlığıyla yayımlanan (24 Ocak 2018) yazısı şöyle:

Fatih Akın sinemasına karşı kocaman bir sempati besliyoruz. Haksız değiliz, haklıyız, Fatih Akın'ın sinemasında yer verdiği hikayelerde 'biz'e yakın şeyler var.

Ve fakat...

Fatih Akın'ın başarısızlıkları ve başarılarına karşı biraz fazla büyük refleksler göstermiyor muyuz cidden?

Fatih Akın elbette yakından takip edebileceğimiz bir isim, buna şaşırmıyor muyuz.

Adı Türkçe, soyadı Türkçe.

Ama, 'ama'lar var...

Ama Almanya doğumlu.

Ama Almanya'da büyümüş.

Ama Alman kültürünü almış.

Mesut Özil'in Alman milli futbol takımında olması gibi düşünmek gerekiyor.

Elbette Türk öğelere yer verecek Fatih Akın filmlerinde.

Ama Fatih Akın'ı bu kadar dar kalıplara hapsetmenin bir manası var mı sizce de?

Ne büyük bir zenginlik var onda ve Fatih Akın bir taraf tutmak zorunda değil.

Tabii ki başarısı başarımızdır, başarısızlığına da oturur üzülürüz, "Ah" deriz, bu apayrı bir konu.

Sadece onu darlamayalım demek isterim nacizane.

Fatih Akın, evet, Altın Küre ödüllerinde 'En İyi Yabancı Dilde Film' ödülünü kazandı.

Akademi Ödülleri, yani Oscar'da ilk 9'a kaldı 'In The Fade'le, yani 'Aus Dem Nichts'le.

İlk 5'e kalamadı.

Herkes onu konuşuyor, "Oscar şoku" diyor.

E haklılık payı da var, büyük bir şok oldu.

Fatih Akın'ın ilk 5'e kesinkes kalacağı düşünülüyordu.

Ama olsun.

Hepimiz elbette koşa koşa Altın Küre ödüllü, Oscar adaylığını kıl payı kaçırmış olan filmini izleyeceğiz.

Ama "Fatih Akın'ın Oscar adayı olamaması sürpriz mi?" ya da "Fatih Akın, Oscar adayı olamayınca biz de hüsran yaşadık" gibi bakmayalım olaya.

Fatih Akın'ı dünya vatandaşı olarak görelim; Türk ve Alman kültürleri arasında bir köprü olduğunu bilelim, beklentilerimizi buna göre oluşturalım.

Ve kimse kusura bakmasın ama Altın Küre ödülü almak, Oscar'da ilk 9'a kalmak çok ciddi başarı.

Ama bu senin, benim, onun, onların, bizlerin, sizlerin değil Fatih Akın'ın başarısıdır.

Her şeye rağmen yine de tebrikler Fatih Akın...