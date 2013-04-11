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Kültür-Sanat

Fatih Akın gençliğinde çete üyesiymiş!

Fatih Akın'ın filmlerini ve hayatını anlattığı ilk kitabı perşembe günü okuyucularla buluşacak. Kitapta aktarılanlara göre Akın gençliğinde çeteye üye olmuş

11 Nisan 2013 14:08

Almanya'da Yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Fatih Akın hayatını, çektiği filmlerin öyküsünü anlattığı bir kitap yazdı. Kitaptan bölümler yayımlayan "Hamburger Abendblatt" gazetesine göre, Fatih Akın gençlik dönemini kitabta “Yasak olan her şey beni çekiyordu. Bunun dışında bir yerlere ‘ait olmak’ gerektiğine inanıyordum" sözleri ile aktardı.

"Bir çeteye üye olmak insana güç duygusu veriyordu” diyen Fatih Akın, hikayesine dair, “Hamburg’un suç oranı en yüksek sokağında oturuyorduk. ‘Türk Boys’ çetesine kabul edilmiştim, kısa deri bir ceket giyiyor ve saçlarıma bol bol jöle sürüyordum. Çete için acayip aykırı biriydim: ‘Hey kanka, sen hâlâ liseye gidiyorsun, annen de öğretmen.’ Çete üyeleri kütüphanede buluşuyordu, ben de iki farklı yaşam biçimini bir arada götürüyordum: Önce ödünç aldığım kitapları ustalıkla saklıyor, miyop olduğum için taktığım gözlüklerimi çıkarıyordum. Bir çete üyesi gözlük takmaz ve kitap okumazdı” dedi.

Akın'ın, kitabında ayrıca, "Annem klasik eğitimciydi, ev ödevlerimizi hep kontrol ederdi. okulda iyi bir öğrenci değildim. Sınıfta arkadaşlarımla çok konuşurdum. Özellikle ev ödevleri konusunda her zaman sorunum olmasına rağmen, okulu seviyordum yine de. Gymnasium'da sınıf öğretmenim gerçekten iyi bir insandı. Onu çok severdim. Ailemden çok az harçlık aldım. Babam kendi paramızı kendimizin kazanmasını istiyordu. 12 yaşında çeşitli işlerde para kazanmaya başladım. Diğer arkadaşlarım tatildeyken, ben sabah altıda fabrikada olmak zorundaydım. Yine de babama müteşekkirim. Aldığım disiplin ve kazandığım güvenilirlik bugünkü çalışmalarımda da bana yol göstermekte" ifadesini kullandı.

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