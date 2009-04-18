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Kültür-Sanat

Fatih Akın'dan Cannes'a ret

Yeni filmi ‘Soul Kitchen’ın bazı çekimlerini yenilemek isteyen yönetmen Fatih Akın, Cannes’dan gelen daveti reddetti.

18 Nisan 2009 03:00

Yeni filmi ‘Soul Kitchen’ın bazı çekimlerini yenilemek isteyen yönetmen Fatih Akın, bu nedenle dünyanın en prestijli film festivallerinden olan Cannes’dan filminin gösterimi için gelen daveti reddetti.

"Berliner Morgenpost" gazetesi, başrollerini Moritz Bleibreu ve Birol Ünel’in paylaştığı "Soul Kitchen"in gösterimi için Cannes Film Festivalinden davet geldiğini, ancak Akın’ın, filmin çekimleri için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu ve bazı sahnelerin çekimini tekrarlayacağı gerekçesiyle Festival Başkanı Thierry Fremaux’a bu hafta içinde ret cevabı verdiğini yazdı.

Türk kökenli Alman vatandaşı olan Fatih Akın’ın son zamanlarda çok sayıda film ve festival jürisinde yer aldığı hatırlatılan haberde, Akın’ın, bazı filmlerin yapımlarına daha fazla zaman ayrılması durumunda daha iyi olacağına inandığı, bu nedenle kendi filmine de daha fazla zaman ayırmak istediği belirtildi.

"Buna rağmen Akın’ı Cannes Film Festivali'nde görmenin mümkün olabileceği" kaydedilen haberde, Akın’ın da yapımına katıldığı "New York, I love you" adlı filmin festival kapsamında gösterileceği ifade edildi.

Haberde, Akın’dan önce hiçbir Alman yönetmenin böyle bir daveti bugüne kadar reddetmediğine de işaret edildi. Akın, Cannes Film Festivalinde 2 yıl önce "Yaşamın Kıyısında" adlı filmiyle en iyi senaryo ödülünü aldıktan sonra, 2008 yılında festivalin jürisinde yer almıştı.

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